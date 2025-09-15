お笑い芸人の有吉弘行（51）が14日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（深夜0・55）に出演。結婚生活について「めっちゃ楽しい」と語った。「家にいるのもそうだし、奥さんとどっか行ったりするの結構楽しい」とコメント。家に帰りたくない日はある？との質問には「ないかもな」と回答し、2人で行き先を決めて旅行するとも明かした。有吉は21年、元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。昨年3