シンガー・ソングライターの矢井田瞳（47）が15日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との意外な縁を明かした。矢井田は「なんだか初めて会った気がしなくて不思議でした」としたのはお笑いコンビ「麒麟」の田村裕。笑顔の2ショットをアップした。「それもそのはず(！？)、私がまだデビュー前、バイトしていたラーメン屋さんの隣のお店で田村さんがバイトしていたらしく、ラーメンも食べに来てくれていたみたいです」と