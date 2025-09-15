¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î15Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼2A¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢¹­ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ë4Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É4¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º4²ó86µå4°ÂÂÇ6»Íµå2»àµå4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¡Öµ×¡¹¤ÎNPBÉüµ¢ÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç»Í»àµå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê