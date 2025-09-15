埼玉・川口市の教習所で、バイクの安全運転を学ぶイベントの最中に事故がありました。4人がけがをしています。警察によりますと15日午前11時ごろ、川口市の「飛鳥ドライビングカレッジ川口」で行われていたバイクの安全運転を学ぶイベントで、60代のインストラクターが運転していたバイクが複数の参加者に衝突しました。この事故で、インストラクターを含む4人が打撲などのけがをして病院に搬送されましたが、いずれも意識はあると