「ボート記者コラム仕事・賭け事・独り言」最近メキメキ耀きが増してきている長尾萌加（２４）＝岡山・１３３期・Ｂ１＝を紹介したい。身長１５２センチと、小柄でキュートなイメージがありアイドル的なルックスも兼ね備えている。２０２３年１１月に地元の児島でデビューし、２節目となる宮島で早々と初勝利を挙げたが、２勝目は２０２４年９月のとこなめと少し時間はかかった。そして初めて予選突破を果たしたのはデビュー