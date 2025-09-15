3連休最終日の15日も季節外れの猛暑となりました。一方、このあと夜にかけて、関東から九州ではゲリラ雷雨となるおそれがあり、道路の冠水などに注意が必要です。3連休最終日の15日も各地で季節外れの猛暑となり、三重・桑名市では36.9度を観測しました。また16日の予想最高気温は、愛知・名古屋市で37度、岐阜市や奈良市で36度となる見込みで、この厳しい暑さのピークは16日から18日まで続く予想です。こまめに水分補給をするなど