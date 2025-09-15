俳優で麻雀プロの萩原聖人（54）が15日、都内で行われたプロ麻雀リーグ「Mリーグ2025−2026」開幕イベント前に「TEAM RAIDEN／雷電」の一員として取材に応じた。8年目のシーズンに向けて「大暴れしたい」と宣言した。個人でもチームでもMリーグ開幕時から参戦しており、「僕ら古参からすると、優勝以外のモチベーションというものを持ち続けるというのが、なかなかおろそかになってしまうくらい年数がたってきました」としつつ、「