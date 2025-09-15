ドジャース大谷翔平投手（３１）が訴えられたハワイ不動産開発に関する訴訟問題に新展開だ。米各メディアは１４日（日本時間１５日）、「大谷サイドがハワイの不動産訴訟を却下するよう求めた」と一斉に報じた。「ニューヨークポスト」紙は「大谷の弁護士は彼が被害者であると主張している」とした。今年、８月に総額２億４０００万ドル（約３５５億円）のハワイ高級住宅開発を巡り、訴訟トラブルに巻き込まれたのが大谷と代