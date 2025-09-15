大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）、大関経験者の十両朝乃山（３１＝高砂）が新十両西ノ龍（２５＝境川）に敗れ、関取復帰後の初黒星を喫した。土俵際まで寄ったところで、相手の上手投げに屈して逆転負け。取組後は「立ち遅れている。左四つは相手の形。寄っていく時に残された」と反省点を挙げた。この日も十両土俵入りから大きな声援と拍手を送られ、取組に敗れると観客席はため息に包まれた。「毎日勝ちた