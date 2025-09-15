１３日、重慶団結村センター駅で出発を待つ中亜班列。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶9月15日】中国重慶市の国際貨物専用ターミナル、重慶団結村センター駅から13日、自動車部品やノートパソコンなどを満載した「中亜班列」（中国と中央アジアを結ぶ国際定期貨物列車）が出発した。重慶鉄道物流センターによると、1〜8月に運行された重慶発の中亜班列は35本で、輸送貨物は3千TEU（20フィートコンテナ換