娘が生まれる時期からずっと単身赴任をしていた夫。麻美は初めての育児をワンオペでこなすことになり、体力の限界でした。そこへ、夫が帰って来るという朗報が！これで家族そろって暮らせる、一緒に娘の成長を楽しめると思っていたのですが…。■家族揃ったのに… マイペースな夫単身赴任中だった夫が帰ってくることになり、ワンオぺ育児が壮絶だった麻美は安堵。しかし3人の生活がスタートしても、夫はひとり暮らし気分が残ってい