ドル円１４７．５５近辺、ユーロドル１．１７２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、ややドル買いが入っている。ユーロドルは1.1716レベルに本日の安値を広げている。週明けこれまでのレンジ自体は狭く、高値はオセアニア朝方の1.1738レベルとなっている。ドル円はアジア早朝の147.80レベルを高値に、午後にかけては147.34レベルまで下押しされた。しかし、足元ではドルに買戻しが入るなかで147.55-60レベルで