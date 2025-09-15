１０月３日に東京・江東区青海に開業予定のトヨタアリーナ東京の開業記念式典が１５日、行われた。小池百合子都知事、Ｂリーグの島田慎二チェアマン、トヨタ自動車の豊田章男会長、室伏広治スポーツ庁長官らが出席した。小池都知事は「感動と興奮の余韻が残るこの街に、バスケットボールに関わる人たちの憧れの場所として、トヨタアリーナ東京が誕生したことは喜ばしい。パラスポーツを含む様々なスポーツの活動拠点として多くの