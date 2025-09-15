北海道東部にある活火山の雌阿寒岳では、今月11日ごろから火山活動がやや活発になっています。気象庁は火口から500メートル程度に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があるとして、噴火警戒レベルをレベル2の「火口周辺規制」に引き上げて警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、北海道の雌阿寒岳では、今月11日からポンマチネシリ火口付近を震源とする火山性地震が増加しているほか、傾斜変動を伴う火山性微動の発生や噴気の