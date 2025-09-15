◇セ・リーグ阪神―中日（2025年9月15日甲子園）阪神先発のニック・ネルソン投手（29）が5回3安打1失点と好投した。初回は先頭の岡林に左前打を浴びるも、無失点の立ち上がり。2回はテンポよく3者凡退に斬ると、リズムに乗った。3回は死球と安打で1死一、三塁のピンチを招くと、田中に犠飛を許して1点を献上。それでも、続く板山は二ゴロに抑え、最少失点で乗り切った。15日の中日戦（バンテリンD）以来、今季2度目の