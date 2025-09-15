きょう午前、埼玉県川口市で行われていたバイクの安全運転イベントで、イベント参加者にインストラクターの運転する大型バイクが突っ込み、4人がけがをしました。きょう午前11時ごろ、川口市内の自動車教習所で「コース内でのイベント中にバイクと観客の事故がおきた」と119番通報がありました。警察によりますと、60代くらいの男性インストラクターの運転する1000CCの大型バイクが、イベントに参加していた男性3人にぶつかりまし