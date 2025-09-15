「トヨタアリーナ東京」の開業記念式典であいさつするトヨタ自動車の豊田章男会長（右端）＝15日、東京都江東区東京臨海部の青海地区に完成したバスケットボールBリーグ1部（B1）アルバルク東京の新本拠地「トヨタアリーナ東京」の開業記念式典が15日、行われた。バスケットボールでは約1万人を収容。最先端のビジョンや音響、照明設備に加え、ホスピタリティーエリアも充実しており、Bリーグの島田慎二チェアマンは「間違いなく