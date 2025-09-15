3連休の最終日のきょうも各地で厳しい残暑となりました。東海から九州では35℃以上の猛暑日となった地域が続出しました。9月も半分が過ぎようとしていますが、きょうも各地で気温が上昇しました。三重県桑名市では最高気温36.9℃を観測。また、愛知県豊田市や大分県豊後大野市で36.2℃、高知県四万十市や静岡県浜松市で36.1℃を観測するなど、全国の31地点で猛暑日となりました。関東地方では東京都心で最高気温30.5℃を観測するな