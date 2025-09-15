ブラックホールの研究で業績を上げた日本を代表する理論物理学者で、京都大名誉教授の佐藤文隆（さとう・ふみたか）氏が１４日、細菌性肺炎のため京都市内の病院で死去した。８７歳だった。告別式は近親者で営む。喪主は長男、理郎(りろう)氏。山形県出身で、京大理学部を卒業。日本初のノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士の孫弟子にあたり、京大基礎物理学研究所長、京大教授、理学部長などを歴任した。京大を退官後は甲南大教