9月16日（火）の『徹子の部屋』に、オリエンタルラジオの藤森慎吾が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！「チャラ男」として名を馳せた藤森も昨年結婚し、1児の父になった。まだ1歳にも満たない娘が可愛くて仕方がないという。15歳下の妻の指示にしっかり従いながら、家事・育児にも精を出す日々。妻は物事をハッキリ言うタイプとのことで、その言動ひとつひとつに黒柳徹子は「すごいね！」と大笑いだ。しかし、娘