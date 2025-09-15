炭水化物・脂質・塩分が多く含まれるラーメンを日常的に摂取すると、糖尿病・高血圧・肥満といった生活習慣病のリスクが高まることが分かっています。とはいえ、ラーメンを完全に我慢する必要はありません。今回は、ラーメンの食べすぎによる健康リスクと、上手な付き合い方について、管理栄養士の高木さんに解説して頂きました。 監修管理栄養士：高木 美奈子（管理栄養士） 京都府内の管理栄養士養成課