歯科医院の通い方は、「むし歯になってから行く」のではなく「むし歯になる前から通う」ことが主流になりつつあります。特に小児歯科は、むし歯になる前から通い、子どもの歯の健康と正しい生活習慣を育む大切な場でもあります。しかし、「いつ行くべきか」「何をするのか」と不安に感じる親御さんも多いはずです。そこで今回は、初めての小児歯科受診にまつわるタイミングや検査内容、歯科医院の選び方について、自由が丘Ohana De