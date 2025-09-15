１５日午後３時５０分現在、広島県の土砂災害警戒情報。警戒対象地域三原市、東広島市。気象庁の発表内容は以下のとおり。＜概況＞降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くや谷の出口など土砂災害の発生しやすい地区（土砂災害警戒区域