シンガポール華字メディアの連合早報は12日、「米国で拘束された韓国人労働者の帰国が外交の敏感期を誘爆、韓米関係は多重の試練に直面」とする記事を掲載した。記事はまず、米ジョージア州の移民当局に8日間拘束されていた300人余りの韓国人労働者が12日に帰国したが、それと同時に米国は貿易協定をめぐって韓国への圧力を強めており、もともと緊張していた韓米関係に変動要素が加わったと伝えた。その上で、この事件は韓国社会で