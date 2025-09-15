「日本ハム−西武」（１５日、エスコンフィールド）日本ハムが１点を追う六回に打線が爆発。一挙７得点のビッグイニングを作った。先頭のレイエスが左翼へ３１号の同点ソロをたたき込むと、一気に勢いに乗った。与座から四球と安打で一、二塁の好機を作って降板へ追い込むと、相手のミスにつけ込んで勝ち越しに成功した。さらに水谷の適時二塁打で突き放すと、昇格即スタメンの浅間がトドメの３ランを左翼ポール際へ叩きこ