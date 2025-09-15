◇セ・リーグ阪神―中日（2025年9月15日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（26）が、中日戦の5回2死一塁から左翼席への38号2ランを放った。近藤が投じた144キロ直球を完ぺきに捉え、1試合2本塁打をマーク。3回1死一塁の第2打席では、中堅右へ37号2ランを放っており、2打席連続のアーチとなった。この日は3打数3安打5打点と大暴れで、打点もキャリアハイの「96」とした。