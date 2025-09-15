【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１６〜１７日、金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開く。米国内で雇用の減速が鮮明になっており、市場では０・２５％利下げするとの見方が大勢を占める。トランプ政権の高関税措置がインフレ（物価上昇）に影響を及ぼす中、ＦＯＭＣで今後の利下げペースにどう言及するかが焦点となる。失業率も上昇米労働省が１１日発表した８月の消費者物価指数（Ｃ