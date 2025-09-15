お笑いコンビ、さらば青春の光の森田哲矢（44）が、14日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（日曜深夜0時10分）に出演。不祥事を起こした芸能人が負う違約金について「高すぎない？」と考えを語った。ゲストが普段言えないことを言う企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」。おぎやはぎ小木博明が「新番組、CMとか、僕らレベルでもその人の悪いうわさって聞いてるじゃない」と切り出すと、「この人ヤバい