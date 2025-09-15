歌手松山千春（69）が14日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。3月14日の「ホワイトデー」について、思いを語った。松山は放送当日が何の記念日かを話題にすることが多い。今放送日はコスモスの日。「9月14日は何の日かご存じでしょうか？私は知りませんでした。マネジャーから言われて『コスモスの日』だと」と切り出した。「これさ、要は2月14日がバレンタインデー。そして3月14日がホワイトデー。