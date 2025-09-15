俳優佐々木蔵之介（57）が15日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時50分）に生出演。直行便ではなく「経由便」での旅を推奨した。倉田大誠アナから「数日あったら旅に出るという蔵之介さんなんですけれども、旅への流儀があるそうです」と紹介され、佐々木は「必ずしも直行便に乗らない。最終目的地もいまだ決まらず…つまり、日本滞在は長めのトランジット」と言い切った。MCバナナマン設楽統が「これ、生き方みた