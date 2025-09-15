全日本プロレスは１５日、暮れの祭典「世界最強タッグ決定リーグ戦」（１１月２２日、後楽園で開幕）の出場全１２チーム中６チームを発表した。発表には現世界タッグ王者の鈴木秀樹＆真霜拳號や、アジアタッグ王者ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起の「むーちゃんせーちゃん」も含まれた。出場チーム第１弾は以下の通り鈴木＆真霜、ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡、宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．、大森北斗＆羆嵐、綾部蓮＆タロー