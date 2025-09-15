名物企画「Hisense ハマスタバトル」DeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」は14日、「Hisense ハマスタバトル」でファンに勝利し、通算150勝に到達した。劣勢の状況でアンカーにバトンが渡ったが、Akiさんが流石の走りを見せ、逆転勝利した。「Hisense ハマスタバトル」は2023年にスタート。ファンらとのリレー対決は毎回盛り上がりを見せ、名物企画となった。通算成績は150勝57敗で、勝率は驚異の.725