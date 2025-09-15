猫の高血圧症とは？ 猫の高血圧症とは、血管内の圧力が異常に高く維持されてしまう状態を指します。人間と同じように、血圧が高い状態が続くと臓器や血管に負担がかかり、命に関わる合併症を引き起こす危険があります。 特に目の網膜や腎臓、心臓、脳が影響を受けやすく、失明や腎臓病、脳卒中のような症状を招くこともあります。 高血圧になる原因 猫が高血圧になる背景には何か病気が隠れていることが多いです