起業家で俳優のイアン・サマーホルダー(46)が、「ヴァンパイア・ダイアリーズ」の一部ファンに嫌悪感を抱いていたという。2009年から2017年まで放送されたティーン向け恋愛ホラードラマシリーズでヴァンパイアのデイモン・サルバトーレを演じたイアンは、ファン同士がオンライン上で言い争う事態に不満を感じていたそうだ。 【写真】イアン・サマーホルダーの妻が美し過