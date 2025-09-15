LAギャラクシーのDF吉田麻也とDF山根視来がアベック弾米メジャーリーグサッカー（MLS）のLAギャラクシーのDF吉田麻也とDF山根視来が現地時間9月14日に行われたシアトル・サウンダーズ戦で2人揃ってゴールを記録。MLS史上初の出来事となった。昨季全米制覇を成し遂げたLAギャラクシーだが、今季は西地区でレギュラーシーズン最下位と低迷している。アウェーでのシアトル・サウンダーズ戦も前半41分までに2点のリードを許す苦し