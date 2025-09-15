「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」では9月12日（金）、2個の新アトラクションが誕生しました。そのグランドオープンに先駆け、ハウステンボス園内をいろいろと取材。秋グルメ満載の取材二日目のレポートです！今回の滞在先はパークの中にある「ホテルアムステルダム」。豪華で広いロビーを抜け、7時00分頃、レストラン「ア クールベール」へ。■一日のはじまりは、地元の食材を