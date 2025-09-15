◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」熱のこもった言葉に胸を打たれた。８月１０日に広島市内で行われたサッカー日本代表・森保一監督（５７）のトークイベントを取材した。森保監督は被爆８０年の今年、現役、クラブ監督として過ごした広島の平和記念式典（同６日）、出身地である長崎の平和祈念式典（同９日）に出席した。２０１８年に代表監督就任後、式典への参列は初めて。６月には沖縄の戦没者追悼式にも参列したことを明