◆全日本プロレス「第１２回王道トーナメント」（１５日、後楽園ホール）観衆１４６９（札止め）全日本プロレスは１５日、後楽園ホールで「第１２回王道トーナメント」準決勝・優勝決定戦を開催した。第１試合前に今月７日に敗血症のため２１歳で亡くなった長尾一大心（ながお・たいしん）選手の追悼式を行った。会場の後楽園ホール展示場に長尾選手を偲ぶ献花台を設置。戦いの軌跡を表すパネル展示を行った。献花台は１２月