阪神・佐藤輝明内野手が今季初の２打席連発となる３８号２ランを放った。３点リードの５回２死一塁の第３打席、中日・近藤の直球を左翼ポール際に運んだ。バックスクリーン右へ打球速度１８０キロで豪快に放り込んだ第２打席とは異なり、甲子園特有の浜風に乗せる芸術弾。今季の覚醒を象徴するような２発だ。新人から５年目までの通算打点で長嶋茂雄（４０４打点）を超え、４０６打点とした。初回にも適時打を放っており、５