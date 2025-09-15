◇バレーボール世界選手権日本−カナダ（2025年9月15日フィリピン・マニラ）バレーボール男子の世界選手権は15日、フィリピン・マニラで行われ、1次リーグG組の日本（世界ランキング7位）はカナダ（同9位）と対戦。第1セットに続き、第2セットも奪われ、決勝トーナメント進出へ崖っ縁に立たされた。第2セットは石川のブロックやサービスエースなどで先にリードを奪った。しかし、10−7から6連続失点で逆転を許した。セッ