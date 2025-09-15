菊花賞トライアルのG2「セントライト記念」は1番人気の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3＝高柳大、父リオンディーズ）が直線、外から抜け出し1着。G1皐月賞以来となる重賞2勝目を挙げた。今回が初騎乗だった鞍上の戸崎圭太（45）は函館スプリントS（カピリナ）以来となる今年の重賞6勝目で、通算83勝目。管理する高柳大輔師（48）は皐月賞（ミュージアムマイル）以来となる今年2回目の重賞制覇で、通算8回目。2着の8番人気ヤ