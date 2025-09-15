北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対応するための日本とアメリカ、韓国の3か国による共同訓練「フリーダム・エッジ」が始まりました。韓国軍の合同参謀本部は、日米韓3か国の共同訓練「フリーダム・エッジ」がきょうから始まったと発表しました。訓練は韓国南部の東シナ海海上で19日まで実施され、海洋・空中・サイバーなど複数の領域で作戦能力を強化します。米韓はこの期間中に、アメリカの核戦力と韓国の通常戦力で北朝鮮の核兵力に