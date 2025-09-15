俳優・モデルとして活躍する本田紗来さんが、自身のインスタグラムを更新。これまで目にかかるくらいの長さだった前髪をカットし、イメージチェンジした最新の姿を披露しました。【写真を見る】【 本田紗来 】 「前髪重めぱっつんにしました」イメージ一新の最新姿にファン歓喜「お人形さんみたい」本田さんは「前髪重めぱっつんにしました どうかな^^」というコメントとともに、目の上でそろえた“ぱっつん前髪”の写真を投稿