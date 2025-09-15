令和6年の警察庁のデータによれば、近年減少傾向にあった万引きの認知件数は、一昨年から増加に転じ、昨年は10万件に迫る勢いになったという。この数値はあくまで「認知」された数であり、実際に起きている万引きはさらに多い。専門家の試算によると、被害額は数千億円は下らないそうだ。◆ベテラン万引きGメンが語る「令和の万引き事情」身近で起きていながらも、なかなか目につかない犯罪だが、実効性のある対策の1つが「万