大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年6月27日記事は取材時の状況）＊＊＊限られた空間の中で赤の他人と隣あう電車内では、通勤や通学で日々大勢の乗客が交差している。利用者同士が関わることは滅多にないものの、満員電車となれば話は別。物理的に距離が近くなるため、意図せずとも面