アシアナ航空は、大阪/関西発ソウル行き2路線を対象に特別運賃を9月19日まで発売している。片道最低運賃は、ソウル/仁川行きが7,300円、ソウル/金浦行きが8,300円。燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は10月1日から4日まで。他社運航の共同運航（コードシェア）便は対象外となる。最安となるのは、10月1日と2日の大阪/関西発ソウル/仁川行きのOZ115便で、総額は12,050円となる。ウェブサイト上には「Osaka Special」と表示さ