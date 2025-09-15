◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１５日・甲子園）阪神のニック・ネルソン投手が５回３安打１失点でマウンドを降りた。先発初勝利の権利を手にした。３回に犠飛で１失点したが、力強い直球を主体に中日打線を封じた。１０日のウエスタン・オリックス戦（ＳＧＬ）から中４日で、８１球の力投だった。