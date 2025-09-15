石川県輪島市の「白米千枚田」で稲刈りをするボランティアら＝15日午前日本海に面した急斜面の棚田の風景で知られ、昨年の能登半島地震と記録的豪雨で被災した石川県輪島市の「白米千枚田」で15日、ボランティアらが稲刈りを行った。気温30度前後の暑さの中、汗をかきながら、鎌を使って黄金色の稲穂を刈り取った。全1004枚の田んぼのうち、今年、苗を植えることができたのは約250枚。地震に見舞われた昨年よりも倍以上に増え