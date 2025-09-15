ウクライナを訪問したヘンリー王子/Railway of Ukraine Ukrzaliznytsi/AP（ＣＮＮ）英国のヘンリー王子が１２日、ウクライナの首都キーウを電撃訪問した。同国の鉄道事業者が明らかにした。ヘンリー王子は１年７カ月ぶりに父親のチャールズ国王と直接面会するために英国を訪問しており、その後キーウを訪問した。ウクライナ鉄道は声明で「ウクライナの友人を私たちの列車に迎え入れることができて光栄だ」と明らかにした。ヘンリー