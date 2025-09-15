「阪神−ヤクルト」（１５日、甲子園球場）阪神の佐藤輝明内野手が２打席連発の３８号２ランを放った。３打席連続打点で１試合５打点の大暴れだ。五回、松葉が投じた変化球をきれいに流し打った。打球は強烈な浜風に抑えてグングン伸び、左翼フェンスを越えた。驚異的な連発に甲子園のスタンドは騒然。一瞬の静寂ののち、大歓声へと変わった。この一撃で今季、甲子園では２桁１０本目のアーチとなった。佐藤輝は初回の第１